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126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ"كأس "

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126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ

تتواصل رحلات وصول الخيل الدولية القادمة للأراضي للمشاركة في كأس السعودية 2021؛ حيث وصلت إلى الرياض خمسة من أفضل الخيول اليابانية وبحسب "جدولة مواعيد رحلاتها، لتنضم إلى الخيل الأمريكية التي حطّت رحالها بالمحجر الدولي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية قبل يومين؛ استعدادًا للمشاركة في النسخة الثانية من "كأس السعودية" الأغلى في العالم، وذلك على مدار يومي 19 و20 فبراير الجاري.

وتتوالى بقية الخيل المشاركة الوصول من بعض الدول الأوروبية السبت المقبل، غير أن الخيل البريطانية التي من ضمنها الجواد "مشرف" للمالك السعودي عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، الذي يشارك في الشوط الرئيسي "كأس السعودية"، سيكون موعد وصولها الأحد القادم، وستكون الخيل القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة آخر الواصلين وذلك في يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

ووفرت اللجان المختصة بالمحجر الدولي والمخصص للخيل الزائرة المشاركة في هذا الحدث العالمي، كافة الاشتراطات الدولية للمحاجر الصحية للخيل، والتي تتضمن إسطبلات مخصصة وميدان تدريب خاصًّا، إلى جانب مواعيد محددة ومجدولة لأداء تمارينها على أرضية الميدان الرئيسي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وبلغ عدد الخيل المسجلة في البطولة بشكل عام من الخيل المتدربة محليًّا والقادمة من مختلف دول العالم، أكثر من 126 جوادًا، بمعدل 14 جوادًا مقسّمة على تسعة أشواط بشكل مبدئي؛ حيث ستجري في الأيام المقبلة القريبة جدًّا مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة، إلى جانب القرعة المخصصة لبوابات جهاز الانطلاق وتثبيت أسماء الخيالة على الخيل المشاركة.

126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ

126 جوادًا عالميًّا تتوافد لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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