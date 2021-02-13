الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح

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وكيل الوزارة : سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم

قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار ان وضع "كورونا" الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10% .

وأضاف في مداخلة مع قناة الاخبارية : ندعو الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالاجراءات الوقائية.

وحول اللقاح قال : سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من سكان #المملكة