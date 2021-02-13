أخبار عاجلة

لليوم الثاني.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لمواجهة التقلبات الجوية -
مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية -
وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو -
غرق طفلة أثناء اللهو في ترعة بسوهاج -
لتركيب الأرضيات.. الآثار تغلق كوبري محمد علي بالقناطر -
روحاني يجدد التأكيد: الاتفاق النووي غير قابل للتغيير -
الفقير حظه ربانى .. مطبخ الخير يطعم فقراء الاإسكندرية بـ 2400 وجبة 5 نجوم شهريا -
أمومة مفعمة بالحنان في حديقة الحيوانات! -
8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول -
8 الصبح - التغذية السليمة في ظل التقلبات الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح

Print
الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح
وكيل الوزارة :  سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم

الصحة : الوضع الآن  لا يستدعي إجراءات  أكثر ..وخلال 3 أشهر سنغطي نسبة كبيرة باللقاح

قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار ان وضع "كورونا" الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5% إلى 10% .

وأضاف في مداخلة مع قناة الاخبارية : ندعو الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالاجراءات الوقائية.

وحول اللقاح قال : سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع القادم وخلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من سكان #المملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً

روسيا.. إصابات "كورونا" اليومية تتراجع إلى ما دون الـ 13 ألفاً

"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع

"كراني" لأهل الشمال: اجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور"

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور"

شبكة عيون الإخبارية