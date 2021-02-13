"سعفان" يسلم 150 عاملاً غير منتظم وثيقة تأمين على الحياة بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت ، بديوان عام الوزارة، 150 عاملاً غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية من أصل 12 ألف و 642 وثيقة صدرت بالفعل المسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية جاري تسليمها لهم خلال الفترة المقبلة، وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي.

وقال سعفان، في بيان، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية والمعنية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلى مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة.

وكشف الوزير، إنه يجري حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينيًا.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهي أساس الحماية التي تقدمها الدولة لأبناؤها، وليعلم كلا منهم أن الدولة المصرية لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة.

وأكد الوزير، أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته التي تشملها العمالة غير المنتظمة، وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي له، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه في الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة له، ويتوفر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية.