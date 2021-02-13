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وزير الأوقاف يشكل لجنة لدراسة تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة

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وزير الأوقاف يشكل لجنة لدراسة تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة وزير الأوقاف يشكل لجنة لدراسة تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة

مصراوي Masrawy

01:51 م السبت 13 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المهندس سمير الشال، القائم بأعمال الوكيل الدائم بالوزارة، بعمل دراسة مالية لتحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة، وبخاصة غير العاملين منهم بالحكومة أو القطاع العام من حملة المؤهلات الجامعية الأزهرية ممن هم على بند التحسين.

وبحسب بيان، قرر جمعة، فتح باب الاختبار عاجلا أمام الراغبين في تحسين أحوالهم المالية ممن ليسوا على بند التحسين لنقل، من يجتاز الاختبار منهم على بند التحسين لتشملهم الدراسة القائمة، وعلى أن يتم تدبير المبالغ المالية اللازمة لذلك من الموارد المالية للوزارة.

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