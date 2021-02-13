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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 14 مليار جنيه قيمة قضايا أسبوع

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 14 مليار جنيه قيمة قضايا أسبوع الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 14 مليار جنيه قيمة قضايا أسبوع

مصراوي Masrawy

02:00 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و13 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

وشملت القضايا: ضبط 81975 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 60692155 جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة: ضبط 1800 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها التالي: 180 قضية ضرائب عامة، كشف 167 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و115 قضية في مجال الجمارك، و4 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و401 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 587 حكم قضائي، و317 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط 18 قضايا في مجالات مكافحة جرائم إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي-تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركي – تهريب معادن نفيسة، 11 قضية في مجالات اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تسهيل استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع بقيمة إجمالية بلغت 13988145875جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفي سياق آخر تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من ضبط 1782 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة - حيازة مواد مخدرة ، وكذا ضبط 1 تشكيل عصابي ضم 2 متهمين ارتكبا واقعة سرقة.

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