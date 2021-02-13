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للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" لـ 20 مارس

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للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" لـ 20 مارس للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "اقتحام قسم العرب" لـ 20 مارس

مصراوي Masrawy

01:35 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 20 مارس المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، ومحمد زكي العطار، وعضو النيابة العامة عمرو تاج الدين، وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و11 آخرين بالسجن المؤبد، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم العرب".

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