الصكوك السيادية وتعيينات الصناديق الخاصة.. ماذا تناقش لجان البرلمان غدًا؟

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا الأحد، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، في ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتشهد اللجنة الاقتصادية، غدًا أيضًا، استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية؛ حيث يعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبَي لجنتَي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعًا، غدًا؛ لمتابعة خطة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وتناقش لجنة القوى العاملة غدًا مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين في ما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفي ما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

وتستكمل اللجنة مناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين في ما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفي ما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة.

وتناقش لجنة الصناعة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

وتنظر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بعد غدٍ، بيان وزير الموارد المائية والري الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24/1/2021، في حضور الوزير.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي ألقاه أمام المجلس الموقر بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021؛ لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الوزير.

وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي مناقشة البيان الذي ألقاه وزير التعليم أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021؛ لمتابعة عمل الوزارة في برنامج الحكومة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وتستكمل لجنة الشؤون الدينية، غدًا، مناقشة ما جاء ببيان وزير الأوقاف د.محمد مختار، الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2 من فبراير 2021، في ما يخص المساجد الأثرية وترميمها.

وتناقش لجنة السياحة والطيران المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، في ما يخص المنشآت الفندقية، والاستماع إلى رؤى أعضاء اللجنة حولها.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتدرس لجنة حقوق الإنسان، غدًا، ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقًا لاهتمام النواب.

وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بيان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وتنظر بيان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كما تنظر بيان الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد، وزيرة البيئة، وبيان الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ لمتابعة أعمال الوزارات في ما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.