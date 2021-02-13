القوى العاملة: تعيين 3710 شاب بينهم 68 من ذوي القدرات بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3710 شاب، بينهم 68 من ذوي القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 3583 راغب عمل منهم 80 من ذوي القدرات.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 1488 شهادة قياس مستوى مهارة و 1491 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال محمد عيسى مدير المديرية، في تقرير للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضيي، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 39 منشأة، وإعادة التفتيش 162 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 35 منشأة أخرى، أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 463 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 247 محضراً عمالياً، وبحث 36 شكوى، وعمل ندوة توعية حضرها 15 شخصاً.

وأوضح عيسى، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية منح لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 6 منحة زواج بـ 18 ألف جنيه، و 30 منحة مولود بإجمالي 60 ألف جنيه، و 11 منح وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 118 ألف جنيه، لـ 47 حالة، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 7 عمال بمبلغ 2600 جنيهاً ، كما تم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 10 آلاف و 557 عاملاً من المسجلين بواقع 5 ملايين و 278 ألفاً و 500 جنيه .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 35 ترخيص عمل أجنبي لأول مرة، وتجديد 11 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وعن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، تلقت المديرية 669 شكوى عمالية (فصل– مطالب)، تم تسوية 41 شكوى منها ودياً، وإحالة 130 شكوى للمحكمة العمالية، و137 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 361 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.