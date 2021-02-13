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الهيئة الأوروبية للصحة: "هنا ليبقى"

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الهيئة الأوروبية للصحة: فيروس كورونا "هنا ليبقى" الهيئة الأوروبية للصحة: "هنا ليبقى"

مصراوي Masrawy

12:22 م السبت 13 فبراير 2021

لندن- (بي بي سي):

نبّهت الهيئة الأوروبية للصحة إلى أن يمكن أن "يبقى فترة طويلة وعلينا الاستعداد لذلك".

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن اللقاح والعلاج يعنيان أن كوفيد-19 سيصبح مرضا يمكننا التعايش معه كما نفعل مع الأنفلونزا.

وقالت أندريا أمون، مديرة المركز الاوروبي للوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها، إن بقاء الفيروس هو الأكثر ترجيحا، ويبدو أنه تكيف بشكل كبير مع الإنسان، وعلينا أن نستعد لافتراض بقائه.

وتتركز الجهود لمواجهة احتمال بقاء الفيروس على التلقيح وإجراءات السلامة.

وتدل المؤشرات على أن بريطانيا على وشك كسب رهانها بتلقيح حوالى 15 مليون شخص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بحلول منتصف فبراير.

كما أوصت السلطات الصحية الفرنسية بإعطاء جرعة واحدة فقط من اللقاح للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، لتصبح بذلك أول دولة تصدر توصية كهذه.

وأعلن باحثون في فرنسا الجمعة رصد أول حالة إصابة بالسلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا.

وقررت المجر استعمال لقاح سبوتنيك الروسي، وبهذا تعد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستعمل اللقاح الروسي.

وتتسارع حملة التلقيح في الولايات المتحدة، ويتوقع أن تساهم آلاف الصيدليات في المشاركة في حملة التلقيح في البلاد، حيث يعطى عادة لقاح الانفلونزا بهذه الطريقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شراء 200 مليون جرعة إضافية من اللقاح ستتيح للولايات المتحدة، كما يفترض، جرعات كافية بحلول نهاية يوليو لتلقيح غالبية السكان.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تسريع حملة التلقيح في بلده مع زيادة شحنات اللقاح لتعويض التأخير.

وتجاوزت الأرجنتين الجمعة عتبة 50 ألف وفاة، وسجلت أكثر من مليوني إصابة.

وينتشر الفيروس بسرعة في ساحل العاج، حيث حذر وزير الصحة، أوجين أكا أولي، من "انفجار وبائي".

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