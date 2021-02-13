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تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق

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تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق تبدأ الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الطقس غير المستقر على جميع المناطق

مصراوي Masrawy

12:52 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 16 فبراير وحتى الخميس 18 فبراير.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن حالة عدم الاستقرار تشهد انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة حيث تسجل من (3 - 6) درجات، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، فضلا عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وجاءت توقعات حالة الطقس على النحو التالي:

الثلاثاء 16 فبراير

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من شمال الصعيد.

الأربعاء 17 فبراير

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.

- نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

الخميس 18 فبراير

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

- نشاط رياح على مناطق من شمال وجنوب سيناء.

الجمعة 19 فبراير

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

ووجهت الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الاثنين 15 فبراير

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

  • نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.
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