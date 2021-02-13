أخبار عاجلة

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول -
8 الصبح - التغذية السليمة في ظل التقلبات الجوية -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة

Print
112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة 112 مخالفة.. المصيلحي: 1889 محلًّا مشاركًا في الأوكازيون والطلبات مستمرة

مصراوي Masrawy

12:51 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازين بلغ 1889 محلًّا تجاريًّا؛ منها 1753 محل قطاع خاص و89 محل قطاع أعمال، و36 من القطاع الاستثماري.

وأشار المصيلحي، في بيان له اليوم السبت، إلى أن الباب مفتوح أمام جميع المحلات التجارية للمشاركة في الأوكازيون من خلال مديريات التموين بالمحافظات.

ووجه المصيلحي الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بمتابعة ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن.

من جانبه، أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور وزير التموين بمتابعة المحلات المشاركة بالأوكازيون؛ للتأكد من التزامها بوضع سعرَين لما قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها عدد من المحاضر التي حررت حتى اليوم الخامس للأوكازيون، بلغت 112 محضرًا تنوعت بين (3 محاضر عدم إعلان، 109 محاضر أوكازيون وهمي).

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحلات التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

شبكة عيون الإخبارية