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القبض على لصوص سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة الشروق

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القبض على لصوص سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة الشروق القبض على لصوص سرقة مشغولات ذهبية وأموال من داخل شقة الشروق

مصراوي Masrawy

12:37 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب التسلق في مدينة الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بأنها عقب عودتها لمسكنها اكتشفت سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالي) من داخل الشقة سكنها ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التسلق).

وأقر أحدهما بأنه نظراً لاعتياد المجنى عليها الاستعانة به لتوصيلها باستخدام السيارة المشار إليها ، عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك استعان بالآخر لتنفيذ مخططه ، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار، وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما وضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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