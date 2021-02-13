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صاحب مطبعة يدير وكرًا لتقليد العلامات التجارية للأجهزة الكهربائية بشبرا الخيمة

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صاحب مطبعة يدير وكرًا لتقليد العلامات التجارية للأجهزة الكهربائية بشبرا الخيمة صاحب مطبعة يدير وكرًا لتقليد العلامات التجارية للأجهزة الكهربائية بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

12:36 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب مطبعه يدير وكرًا لتقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان للأجهزة الكهربائية في شبرا الخيمة .

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام صاحب مطبعة "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القليوبية، بإنشاء وإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، واتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي الذي تخصص في تقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان والمطبوعات الخاصة ببعض الشركات التي تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على (عدد من شهادات الضمان "خالية البيانات وتفتقد العناصر التأمينية" لمنتجات خاصة بأحد المصانع - عدد من الألواح المعدنية المستخدمة في مراحل الطباعة المختلفة) .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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