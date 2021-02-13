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سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية

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سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية سقوط عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على منتجاتهم بزعم بيعها بالغربية

مصراوي Masrawy

12:30 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة مباحث الأموال العامة، عاطل احترف النصب على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها، وتوزيعها في الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم بالغربية.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من مندوب مبيعات لأحد المصانع - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على منتجات المصنع محل عمله ورفضه سداد قيمتها.

كانت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها في الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم .

وتمكن من الحصول على منتجات من المصنع جهة عمل الشاكي تحت زعم توزيعها واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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