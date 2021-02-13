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ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي

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ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي

مصراوي Masrawy

12:26 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث المصنفات، القبض على شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمعادي .

كانت معلومات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام مسئول وشريك بشركة لتوزيع الإنترنت، فنى شبكات بذات الشركة- مقيمان بالقاهرة باتخاذ شقة مستأجرة للأول بدائرة قسم شرطة المعادي مكاناً لإدارة منظومة اتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشقة سالفة الذكر مقابل اشتراك نقدى شهري بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة وعثر بداخلها على العديد من المضبوطات أبرزها (جهاز حاسب آلي محمل علية منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين - شاشة عرض -2 جهاز وحدة معالجة مركزية - جهاز لاب توب - عدد من أجهزة استقبال وتوزيع الإنترنت - دفاتر لتحصيل الاشتراكات - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالشركة - طابعة - عدد من أطباق إرسال الإشارات للمشتركين - عدد 2 هاتف محمول لاستقبال مكالمات المشتركين - مبلغ مالي متحصلات المشتركين).

وبمواجهتهما اعترفا بإدارة إنترنت بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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