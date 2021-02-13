أبرزها مستحضرات تجميل.. "أمن المنافذ" يحيط 3 محاولات تهريب لعدم سداد الرسوم

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد، والتصدي لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأسفرت جهود قطاع أمن المنافذ في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الأجنبية وإحباط محاولات التهرب من سداد الرسوم الجمركية من بينها تمكن إدارة شرطة موانئ السويس بالاشتراك مع الجهات المختصة من ضبط (696 كرتونة بها 16423 قطعة معدنية "تستخدم في تركيبات الإضاءة") داخل حاوية مشمولها (إكسسوار إضاءة) قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة لصالح إحدى شركات الاستيراد بالقاهرة، وعدم إثباتها ضمن المشمول الأصلي للرسالة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وبلغت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (300,506 جنيه).

كما تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط (2حاوية مشمولهما "إكسسوارات محمول") واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات بالدقهلية، لتقديم مستندات للبضائع ذات قيمة متدنية خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، وبلغت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (708,643 جنيه).

وفى سياق متصل تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط 2800 عبوة مستحضرات تجميل مخبأة داخل مخازن سرية بحاوية مشمولها (معدات زراعية مستعملة) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء بورسعيد، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.