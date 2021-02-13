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شرطة تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي

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شرطة التموين تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي شرطة تداهم مخزن عقاقير طبية محظور تداولها بالأسواق بالمعادي

مصراوي Masrawy

12:22 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر")، بحوزة (المسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة المعادي)، لإدارته مخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي "بدون تصريح" فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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