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اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل

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اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل
ضوء أخضر من "الحقيل".. و"أمانة الشرقية" تعمل على إنهاء الإجراءات

اعتماد ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية.. تفاصيل

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل؛ ترسية أول عقد استثماري لتشغيل مشروع وسط العوامية في محافظة القطيف.

وذكر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة تجري العمل حالياً على إنهاء الإجراءات كافة لترسية عقد المشروع على إحدى الشركات الوطنية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها.

وسيتضمن العقد مجموعة من الخدمات والمراكز التجارية والمقاهي متعددة الأنشطة، إضافة إلى مجموعة من المرافق الحرفية والتراثية التي تعكس الإرث الثقافي لأهالي المنطقة الشرقية بما يسهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوّار وتعزيز عناصر جودة الحياة، ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الإيرادات وجذب الاستثمارات النوعية.

وبهذه المناسبة، قدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس اللجنة الاستثمارية، خالص شكره وتقديره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، على دعمهما وتوجيهاتهما السديدة التي أسهمت في تحقيق هذه المنجزات النوعية، ولوزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبد الله الحقيل، على حرصه ومتابعته الدائمة لتطوير القطاع البلدي.

وأكد "الجبير"، أن الأمانة مستمرة في إشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

يُذكر أن الأمانة تعمل على إطلاق أول شركة استثمارية للأمانة بالمنطقة الشرقية لتكون الذراع الاستثمارية لها، كما أن الأمانة نجحت أيضاً في تحقيق مستهدفات وزارة المالية في الايرادات الاستثمارية للسنة الثالثة على التوالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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