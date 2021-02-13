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يختصر زمن الرحلات.. الوزير يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي العين السخنة- العلمين

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يختصر زمن الرحلات.. الوزير يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي العين السخنة- العلمين يختصر زمن الرحلات.. الوزير يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي العين السخنة- العلمين

مصراوي Masrawy

12:23 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تقفد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة- الإسكندرية- العين السخنة، في المسافة من حلوان حتى العين السخنة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع، بإجمالي أطوال 1795 كم؛ حيث تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار، وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وستبدأ شركة "سيمنز" الألمانية بالتزامن مع هذه الأعمال، في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، بجانب تصنيع وتوريد عدد ٣٥ قطار ركاب سريعة وإقليمية، و10 جرارات لنقل البضائع.

وأكد الوزير أهمية تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع بالكامل خلال عامَين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها، والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في .

ولفت وزير الكهرباء إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العلمين)، يبلغ طوله 460كم، ويشمل 15 محطة، والسرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وأنه سيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية؛ لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

وتابع الوزير بأن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي ييستغرقه المواطن حاليًّا؛ سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات .

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