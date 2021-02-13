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تقرير فرنسي: إيران تساوم المجتمع الدولي وتتجه لإنتاج القنبلة النووية

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تقرير فرنسي: إيران تساوم المجتمع الدولي وتتجه لإنتاج القنبلة النووية تقرير فرنسي: إيران تساوم المجتمع الدولي وتتجه لإنتاج القنبلة النووية
"ماكرون" حذّر مجلس الأمن من أن طهران أصبحت أقرب لامتلاكها

تقرير فرنسي: إيران تساوم المجتمع الدولي وتتجه لإنتاج القنبلة النووية

حذّر تقرير فرنسي من أن طهران مستمرة في تحدي المجتمع الدولي وتتجه نحو إنتاج القنبلة النووية، وهو ما ينسف مسار التفاوض معها للحد من برنامجها النووي.

وقال التقرير إنه بحلول يناير الماضي كان النظام الإيراني قد استأنف بالفعل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % وهي نسبة محظورة بموجب اتفاقية 2015 وهو ما يرقى إلى تسارع حاد في مسيرتها نحو تصنيع القنبلة النووية.

وأشار تقرير صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ حذّر أمام خبراء من مجلس الأمن من أن الإيرانيين أقرب الى القنبلة النووية الآن مما كانوا عليه قبل توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويؤكّد التقرير أن الطريق إلى الحوار النووي مع إيران ضيق بالفعل، وأنه في حال لم يتم إيقاف أنشطة الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق مرضٍ، فإن حلقة الحروب والانتشار النووي ستستأنف في الشرق الأوسط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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