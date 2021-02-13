أخبار عاجلة

8 الصبح - متعة التعرف على جمال محافظات مصر من فوق سرج الخيول -
8 الصبح - التغذية السليمة في ظل التقلبات الجوية -
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير -
البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أبرزها بين مورينيو وجوارديولا.. مواجهات نارية بالدوريات الأوروبية اليوم

Print
أبرزها بين مورينيو وجوارديولا.. مواجهات نارية بالدوريات الأوروبية اليوم أبرزها بين مورينيو وجوارديولا.. مواجهات نارية بالدوريات الأوروبية اليوم
ليفربول ضد ليستر سيتي بالبريمرليج .. وبرشلونة يواجه ألافيس في "الإسباني"

أبرزها بين مورينيو وجوارديولا.. مواجهات نارية بالدوريات الأوروبية اليوم

يُقام اليوم، السبت، عديدٌ من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي، وتوتنهام ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات السبت:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي - ليفربول 3:30 ظهراً

مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير 8:30 مساءً

برايتون - أستون فيلا 11:00 مساءً

الدوري الإسباني

غرناطة - أتلتيكو مدريد 4:00 عصراً

برشلونة - ألافيس 11 مساءً

الدوري الإيطالي

نابولي- يوفنتوس 8:00 مساءً

سبيزيا - ميلان 10:45 مساءً

دوري أبطال إفريقيا

الترجي - تونجيث السنغالي 4:00 عصراً

مازيمبي - شباب بلوزداد 4:00 عصراً

صن داونز - الهلال السوداني 7:00 مساءً

حوريا كوناكري - بيترو أتلتيكو الأنجولي 7:00 مساءً

الوداد - كايزر تشيفز 10:00 مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور"

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور"

شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة

شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة

"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة

"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة

شبكة عيون الإخبارية