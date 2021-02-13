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لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام

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لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام لصيانة الفواصل.. غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد بطريق المنصورية 8 أيام

مصراوي Masrawy

11:49 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة لأعمال صيانة الفواصل العرضية أعلى كوبري البرنسيسة الجديد بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بطريق المنصورية القادم من مناطق مدينة كرداسة والطريق الدائري (القوس الغربي) اتجاه شارع الأهرام.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بالتناوب لكوبري البرنسيسة الجديد لمدة 8 أيام تنتهي صباح يوم السبت الموافق 20/2/2021، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

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