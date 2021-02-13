حرب اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك الشمال

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مصراوي Masrawy

صنعاء- (بي بي سي):

أسفرت المعارك في شمال اليمن عن مقتل وإصابة العشرات، بحسب مصدر حكومي، بينما وجهت وكالات تابعة للأمم المتحدة تحذيرات من أن 400ألف طفل يواجهون خطر الموت هذا العام نتيجة نقص أو انقطاع الموارد الغذائية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب الأمريكية. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 16الشهر الجاري.

ورحبت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بهذه الخطوة. إذ كانت دائما تحذر من أن قرار ترامب قد يؤدي إلى إعاقة إيصال المساعدات إلى اليمن الذي يواجه صراعا داميا وأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

واستأنف الحوثيون هجومهم للسيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية الغنية بالنفط، وتعد آخر معقل للحكومة في الشمال، وتعتبر الحكومة اليمنية خسارتها لتلك المنطقة كارثة.