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صحف لبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري

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صحف لبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري صحف لبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري

مصراوي Masrawy

11:58 ص السبت 13 فبراير 2021

بيروت- أ ش أ:

أكدت صحف لبنانية، السبت، أن مسار تشكيل الجديدة يمر بأصعب مراحله وأن الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد الكبير بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على نحو يقطع أن الملف الحكومي لن يشهد أي تبدل في المدى المنظور.

وذكرت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق" - أن التوافق الوحيد بين عون والحريري بعد الاجتماع الذي عقداه أمس، على أن لا تقدم في مسار تأليف الحكومة الجديدة، وأنهما لم يستطيعا التوصل إلى مساحة مشتركة يبنيان عليها حكومة بالتفاهم بينهما في ظل الخلاف الواسع.

واعتبرت الصحف، أن أي تحرك جديد، سواء على مستوى الداخل أو الخارج، محكوم بـ "الفشل المسبق" ربطا بالأفق المسدود بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف، وتمترس كل منهما خلف موقف قاطع لا تراجع عنه من قبلهما، ويتمثل في أن كل طرف يريد حكومته وأن يلزم الآخر بها، ورفض كل منهما التنازل أو التقدم خطوة في اتجاه الآخر.

ونوهت إلى أن الرئيس اللبناني متمسك بحقه في تسمية وزراء الحكومة الجديدة ويرى أن تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا لا يؤدي إلى التمثيل الصحيح الذي يراعي المعايير الدستورية والموضوعية في تأليف الحكومات.

في حين يرى رئيس الوزراء المكلف أن مسودة التشكيلة الحكومية التي قدمها والتي تضم وزراء اختصاصيين (خبراء) غير حزبيين وتخلو من الثلث الوزاري المعطل، هي الصيغة الحكومية الملائمة للمرحلة الإنقاذية المقبلة في ضوء حرصه على ألا تكون الحكومة الجديدة محاصرة عربيا ودوليا وأن تحمل معها مفتاح المساعدات الخارجية للبنان.

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