سقوط اثنين من العناصر الإجرامية أداروا وكرا لتجارة الهيروين البانجو بدمياط

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

اتخذوا من دمياط مسرحا نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم حتى ذا صيتهما واصلت إلى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وعقب مباحثات موسعه سقوط في قبضة الأمن.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (كمية من نبات البانجو المخدر - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – بندقية خرطوش محلى الصنع و 3طلقات من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .