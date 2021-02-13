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ضبط عنصر إجرامي غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بقنا

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ضبط عنصر إجرامي غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بقنا ضبط عنصر إجرامي غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بقنا

مصراوي Masrawy

12:11 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة قنا، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

كانت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقام بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات قرابة 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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