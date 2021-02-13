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ضبط 170 طربة حشيش بحوزة 3 من العناصر الإجرامية بالغربية ومطروح

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ضبط 170 طربة حشيش بحوزة 3 من العناصر الإجرامية بالغربية ومطروح ضبط 170 طربة حشيش بحوزة 3 من العناصر الإجرامية بالغربية ومطروح

مصراوي Masrawy

12:10 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديريتي أمن (الغربية، مطروح) من ضبط 170 طربة من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام، مبالغ مالية، عدد 4 هواتف محمولة).

ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية)، في كمين أعد خصيصاً لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

كما ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 7 كيلو جرام، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح)، في كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون و190ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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