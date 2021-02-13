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بقيمة 700 ألف جنيه.. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

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بقيمة 700 ألف جنيه.. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية بقيمة 700 ألف جنيه.. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:01 م السبت 13 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 100 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، حال تواجده بالقرب من مسكنه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 700 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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