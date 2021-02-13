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إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل بميناء الإسكندرية

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إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل بميناء الإسكندرية إحباط تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل بميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:45 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بميناء الإسكندرية، محاولة تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها بقيمة 5 ملايين جنيه.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام (إحدى الشركات الكائن مقرها بالإسكندرية) باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندي (معدات زراعية مستعملة) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع) قدرت قيمة الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ وقدره 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.

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