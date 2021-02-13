أخبار عاجلة

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020 -
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
الجزار يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابات "كورونا" اليومية في دون الـ15 ألفًا

Print
إصابات "كورونا" اليومية في روسيا دون الـ15 ألفًا إصابات "كورونا" اليومية في دون الـ15 ألفًا
إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء يقترب من الـ80 ألفًا

إصابات

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" في ، مجددًا، إلى مستوى ما تحت الـ15 ألفًا، فيما يقترب إجمالي عدد الوفيات جراء الوباء من عتبة الـ80 ألفًا.

وبحسب "روسيا اليوم": أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 14,861 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية "مقابل 15,089 إصابة في اليوم السابق"، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 10.7% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو "1963 حالة"، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ "1130 حالة".

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 502 وفاة جديدة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه "كورونا"، مقابل 507 وفيات في اليوم السابق، فيما تماثل 18,765 مريضًا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كورونا" التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة، أربعة ملايين و57,698 إصابة مؤكدة؛ منها 79,696 حالة وفاة و400,095 حالة نشطة وثلاثة ملايين و577,907 حالات شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 10,6.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 393 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 637 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعًا تدريجيًّا ملحوظًا في وتيرة تفشّي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محادثات بين روسيا وتركيا وإيران لدفع عملية السلام المتعثرة في سوريا

محادثات بين روسيا وتركيا وإيران لدفع عملية السلام المتعثرة في سوريا

روسيا تنفي مقتل مدربين عسكريين لها في أفريقيا الوسطى

روسيا تنفي مقتل مدربين عسكريين لها في أفريقيا الوسطى

روسيا تعلن أن لقاحاتها تحمي من سلالات كورونا التي ظهرت في بريطانيا

روسيا تعلن أن لقاحاتها تحمي من سلالات كورونا التي ظهرت في بريطانيا

الكرملين ينفي تقارير فرنسية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية

الكرملين ينفي تقارير فرنسية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية

شبكة عيون الإخبارية