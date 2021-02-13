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وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان

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وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان وهمية وليس لها علاقة بالوزارة.. بيان بشأن إعلانات تنظيم عمرة رمضان

مصراوي Masrawy

11:32 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة ما تُدوول بشأن إعلانات تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت: تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي إعلانات بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة، أنه لم يرد إلى الوزارة رسميا من السلطات ما يفيد فتح باب العمرة من ، كما لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالي حتى الآن، وفي حال ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

وشددت على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شركة سياحية يثبت تورطها في الترويج لتلك الإعلانات، والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص العمل، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم، مع مراعاة مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التي تعلنها المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم العمرة في ظل جائحة .

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (antiquities.gov.eg).

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