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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي

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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي التحالف العربي يعلن إحباط هجوم حوثي جديد ضد مطار أبها الدولي

مصراوي Masrawy

11:39 ص السبت 13 فبراير 2021

وكالات:

أعلن التحالف العربي بقيادة ، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون لاستهداف مطار أبها جنوب غربي المملكة، في ثالث هجوم من نوعه خلال أيام، حسبما ذكرت قناة "".

وقبل أيام، شب حريق في مطار أبها بعد تعرضه لـ" هجوم حوثي".

وقال المتحدث باسم التحالف في وقت سابق إن قواته اعترضت ودمرت "طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الإرهابية لاستهداف المنطقة الجنوبية" في السعودية.

وتتعرض السعودية لهجمات متكررة عابرة للحدود منذ أن تدخلت في 2015 لمساعدة اليمنية المعترف بها دوليا في حربها على الحوثيين.

وقالت السعودية الشهر الماضي إنها اعترضت ودمرت "جسما في الجو" كانت يستهدف العاصمة الرياض.

ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل الحوثيين الذين دأبوا على استهداف السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة في إطار المواجهات مع المملكة التي تدعم قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

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