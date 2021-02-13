الدفاع الأفغانية تعلن مقتل عشرات من مسلحي "طالبان" بانفجار داخل مسجد

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، السبت، أن 30 من عناصر حركة "طالبان"، منهم ستة أجانب، قتلوا جراء انفجار هز مسجدا في منطقة دولت آباد بولاية بلخ شمال البلاد.

وذكرت الوزارة أن الانفجار دوى خلال تدرب عناصر "طالبان" على تصنيع عبوات ناسفة، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

ولم تعلق "طالبان" حتى الآن على الحادث.

يأتي ذلك وسط توترات أمنية متصاعدة، حيث تم رصد سلسلة انفجارات ومواجهات جديدة في مختلف أنحاء أفغانستان.

وأعلنت وزارة الدفاع أن 153 من عناصر "طالبان" قتلوا وأصيب 23 آخرون على الأقل ضمن عملياتها في ولايات قندهار وننغرهار وبلخ وزابل ووردك وخوست وقندوز وهلمند خلال الساعات الـ24 الماضية.

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية إصابة 12 من عناصر الشرطة جراء هجوم نفذ بسيارة مفخخة في منطقة أرغنداب بولاية قندهار صباح اليوم.

كما أعلن عضو مجلس ولاية كونر، دين محمد، أن خمسة من عناصر الشرطة، بينهم قيادي، قتلوا جراء تفجير سيارتهم في منطقة تشابا دره مساء أمس الجمعة.

كما أعلنت شرطة ننغرهار عن إصابة ثلاثة مدنيين جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة في مدينة جلال آباد صباح اليوم.

ولم تتبن أي جهة بعد هذه الاعتداءات.