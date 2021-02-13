أخبار عاجلة

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020 -
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
الجزار يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه

Print
ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه
كان يجهز لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش جنوبي قضاء الدور بالعراق

ضغط المنبه بالخطأ.. داعشي يفجر سيارة مفخخة ويقتل 21 من رفاقه

قتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي، بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي، في بيان: إن 21 عنصرًا من داعش قُتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان يسعى لتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية، في منطقة جلام سامراء جنوبي قضاء الدور.

وأوضح، بحسب سكاي نيوز عربية، أن الانتحاري، وقبل مغادرته إحدى المضافات التابعة للتنظيم، ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه، متناسيًا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير؛ مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين، إطاحة عدد من قادة التنظيم، من بينهم قيادي يشغل ما يُوصف بمنصب "والي داعش" في العراق، و"المسؤول العسكري"، في إطار عمليات "ثأر الشهداء" التي جاءت ردًّا على هجوم ساحة الطيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور"

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور"

شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة

شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة

"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة

"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة

شبكة عيون الإخبارية