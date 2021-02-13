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بالصور- أردوغان يفتتح مسجدا باسم والده

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بالصور- أردوغان يفتتح مسجدا باسم والده بالصور- أردوغان يفتتح مسجدا باسم والده

مصراوي Masrawy

11:31 ص السبت 13 فبراير 2021

وكالات:

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، مسجد "الحاج أحمد أردوغان"، في ولاية ريزه، مسقط رأسه، بشمال البلاد.

وسُمي المسجد الذي أدى فيه الرئيس التركي صلاة الجمعة، باسم والده أحمد أردوغان، وجرى تشييده ضمن حرم جامعة "رجب طيب أردوغان"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأقام أول صلاة جمعة في المسجد، رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش.

وكان أردوغان دعا جميع الأحزاب، للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية التي ستحتفل بمئوية تأسيسها.

وقال الرئيس التركي أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "لنواجه الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا ليس بدستور الانقلاب، بل بدستور مدني جديد يناسب هذا البلد وأمتنا".

وتابع أردوغان: "نريد صياغة دستور يتناسب مع الحضارة التركية.. ينبغي أن يكون الدستور الجديد مناسبا لجميع طوائف الشعب التركي"، وفق صحيفة "يني شفق" التركية.

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