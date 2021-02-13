وزيرتا البيئة والهجرة في جولة تفقدية لقرية صفط تراب كنموذج لقرية متوافقة بيئيا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة، بمرافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، إلى قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بالقرية التي تعد بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

وبحسب بيان، تتضمن الزيارة المرور على ترعة القرشية بالقرية، وتفقد عدد من الأماكن التي يتم تطويرها بدعم من وزارة البيئة، حيث شارك البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة في حملة تطوير القرية نظراً لوقوعها في نطاق عمل البرنامج وتم التعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والمتعهدين ومتابعة كافة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها إلى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بمدخل القرية على جانبي ترعة القرشية، ورفع ما يقرب من 2600 طن قمامة من المخلفات ونواتج التطهير.

وقد قامت وزارة البيئة أيضا بالتعاون مع الجهات المعنية بصيانة عدد كبير من كشافات الإنارة بشوارع القرية وتنفيذ أعمال تطهير للترع والمصارف وتشجير الشوارع بمساعدة شباب القرية، وألزمت عددا من المصانع الموجودة حول القرية بتوفيق أوضاعها البيئية.

وعقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني عدة اجتماعات مع رؤساء المراكز والأحياء والرائدات الريفيات بالمراكز للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم، فضلا عن تنفيذ برنامج تدريبي لمجموعة من شباب القرية تم خلاله التدريب على مهارات التنمية والزراعة المستدامة ومهارات الاتصال (العرض والتقديم)، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تنفيذ حملات دق الأبواب للتواصل المباشر وجها لوجه مع أهالي القرية وتمكينهم من مهارات التأثير السريع.

كما نظمت وزارة البيئة رحلات للشباب لزيارة عدد من المحميات الطبيعية للتعرف على ثروات مصر الطبيعية.