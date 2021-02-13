نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة

مصراوي Masrawy
11:00 ص السبت 13 فبراير 2021
كتب- محمد نصار:
تقدم محافظة القاهرة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في إطار خطة التحول الرقمي للدولة.
ويمكن لمواطني العاصمة الحصول على مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة اضغط هنا
وتقدم البوابة الإلكترونية للمحافظة الخدمات التالية:
أولا: خدمات التعليم الأساسي
1- نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.
2- نتيجة الشهادة الإعدادية.
3- تقديم رياض الأطفال.
4- استخراج بيان نجاح.
5- التحويلات المدرسية.
6- تطبيق نتائج الامتحانات.
ثانيا: خدمة حجز المدافن بالقاهرة
1- حجز مدافن وادي الراحة.
2- الاستعلام عن حجز المدافن.