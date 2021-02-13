أخبار عاجلة

البداية سيلفي والسبب مفاجأة.. زوج يُلقي بزوجته الحامل من أعلى جبل "صور" -
شكّلت خطورة على السكان.. مصادرة جِمال سائبة داخل مخططات سكنية بمكة -
"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020 -
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
الجزار يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة

Print
نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة نتائج امتحانات وتحويلات مدرسية وحجز مقابر.. 8 خدمات يمكن الحصول عليها إلكترونيا في القاهرة

مصراوي Masrawy

11:00 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

تقدم محافظة القاهرة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في إطار خطة التحول الرقمي للدولة.

ويمكن لمواطني العاصمة الحصول على مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة اضغط هنا

وتقدم البوابة الإلكترونية للمحافظة الخدمات التالية:

أولا: خدمات التعليم الأساسي

1- نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

2- نتيجة الشهادة الإعدادية.

3- تقديم رياض الأطفال.

4- استخراج بيان نجاح.

5- التحويلات المدرسية.

6- تطبيق نتائج الامتحانات.

ثانيا: خدمة حجز المدافن بالقاهرة

1- حجز مدافن وادي الراحة.

2- الاستعلام عن حجز المدافن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية