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جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس

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جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس جهاز المنيا الجديدة : الانتهاء من تنفيذ سوق تجاري بمساحة 1014 م2 بالحي السادس

مصراوي Masrawy

10:58 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس خالد نايف، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ سوق تجاري على مساحة 1014 م2 بالمجاورة الثالثة بالحي السادس.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان السبت، أن السوق يضم 8 محال تجارية بأنشطة مختلفة (سوبر ماركت - مطعم - صيدلية - غير ذلك)، بجانب أماكن انتظار للسيارات.

وأكد على استمرار جهود جهاز المدينة للانتهاء من العمل بالمشروعات المختلفة لتحقيق رغبات ساكني المدينة، وسعيا من الجهاز لتوفير جودة الحياة لقاطني المدينة والمترددين عليها.

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