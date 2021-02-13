أخبار عاجلة

"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020 -
تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر -
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد -
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء -
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

Print
للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا السعودية وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة للمرة الأولى بعد المصالحة.. سفيرا وقطر يجتمعان بالأمم المتحدة

مصراوي Masrawy

11:14 ص السبت 13 فبراير 2021

وكالات:

في أول لقاء من نوعه بعد المصالحة الخليجية، التقى مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في نيويورك، مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني.

والتقى السفيران في مكتب المعلمي بمقر الوفد السعودي في الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في أروقة الأمم المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

واستعاد البلدان الخليجيان علاقاتهما ضمن مجلس التعاون الخليجي مطلع ديسمبر الماضي خلال "قمة العلا" التي كرست المصالحة الخليجية، بعد قطيعة استمرت لأكثر من 3 أعوام.

كانت دول السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب قطعت في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إياها بدعم وتمويل الإرهاب. الأمر الذي تنفيه الدوحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

بالفيديو.. تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث سير

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية