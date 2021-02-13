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الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا

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الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا

مصراوي Masrawy

11:06 ص السبت 13 فبراير 2021

لندن- أ ش أ:

حذرت الأمم المتحدة، من أن ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة قد يلقون حتفهم جوعا في اليمن إذا لم يحصلوا على معونة عاجلة، مضيفة أن 50 في المئة من جميع الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يواجهون خطر سوء التغذية الحاد هذا العام.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، السبت، عن وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والغذاء والصحة والزراعة قولهم في بيان مشترك - إنه من المتوقع أن يعاني 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة من الجوع أو من خطر المجاعة عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 في المئة عن عام 2020.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه من بين هذا العدد، من المتوقع أن يعاني 400 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، ما يعني أنهم قد يلقون حتفهم إذا لم يتم علاجهم بشكل عاجل، أي بزيادة 22 في المئة عن إحصائيات عام 2020 الماضي.

ورأت الإندبندنت، أن مزيجا كارثيا من الصراع ووباء المستجد وتغير المناخ أدى إلى تدمير اليمن الذي مزقته الحروب، حيث يعتمد 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، الآن على المساعدات من أجل البقاء.

ووفقا للصحيفة، أشارت الأمم المتحدة إلى تأثر الأمهات بالأزمة أيضًا، إذ أنه من المتوقع أن تعاني حوالي 1.2 مليون إمرأة حامل أو مرضع في اليمن من سوء التغذية الحاد هذا العام.

وأفادت الإندبندنت، بأنه على الرغم من خطورة الأزمة، قالت الأمم المتحدة إن الاستجابة الإنسانية لليمن لا تزال "ينقصها التمويل بشكل خطير".

وفقا للأمم المتحدة، فإن اليمن "واحد من أخطر الأماكن في العالم لتربية الأطفال".

ونسبت الصحيفة البريطانية إلى هنريتا فور المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة (يونيسيف)، قولها: "يجب أن يصدمنا العدد المتزايد من الأطفال الذين يعانون من الجوع في اليمن جميعًا. سيموت المزيد من الأطفال مع كل يوم يمر بلا عمل".

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