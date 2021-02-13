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اليابان: تضاعف عدد وفيات كورونا خارج المستشفيات

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اليابان: تضاعف عدد وفيات كورونا خارج المستشفيات اليابان: تضاعف عدد وفيات كورونا خارج المستشفيات

مصراوي Masrawy

11:02 ص السبت 13 فبراير 2021

طوكيو- أ ش أ:

أعلنت مصادر بوكالة الشرطة اليابانية وفاة 132 شخصا مصابين بفيروس كورونا المستجد في أماكن أخرى غير المستشفيات خلال يناير الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، السبت، أن عدد الوفيات الشهري جراء الإصابة بالفيروس التاجي تضاعف من 56 حالة وفاة خلال شهر ديسمبر الماضي، ومتجاوزا المجموع التراكمي للوفيات البالغ 122 خلال الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2020.

ومن إجمالي الوفيات خلال شهر يناير، ثبتت إصابة 56 شخصا بالفيروس قبل وفاتهم، بينما ظهرت إصابات في الـ76 المتبقية بعد وفاتهم.

وأفادت المصادر بأن 123 شخصا توفوا إما في المنزل أو في دور رعاية المسنين أو مرافق إيواء أخرى، بينما توفى التسعة الآخرون في العمل أو في مواقف السيارات أو في أماكن أخرى.

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