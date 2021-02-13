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نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء الليلة

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نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء السعودية الليلة نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس.. "هلال رجب" يزيّن سماء الليلة
"فلكية جدة": بضع ليالٍ ويضيء الجانب غير المضاء من سطحه بنور خافت

نراه يتجه غرباً والحقيقة العكس..

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن هلال القمر يُرصد بسماء والوطن العربي بعد غروب الشمس، مساء اليوم السبت غرة رجب 1442هـ الموافق 13 فبراير 2021م -حسب تقويم أم القرى- والانتقال نحو بداية الليل؛ حيث يُشاهد بسهولة بالعين المجرّدة في حال كانت السماء خاليةً من الغيوم.

القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

القمر وصل إلى منزلة الاقتران، مساء الخميس 11 يناير عند الساعة 10:05 مساءً بتوقيت السعودية (07:05 مساءً بتوقيت غرينتش)، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة.

يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرّك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.

بشكلٍ عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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