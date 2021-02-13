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بعد عطاء استمر 38 عامًا.."العطاالله" يترجل لبلوغه سن التقاعد

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بعد عطاء استمر 38 عامًا.."العطاالله" يترجل لبلوغه سن التقاعد بعد عطاء استمر 38 عامًا.."العطاالله" يترجل لبلوغه سن التقاعد

بعد عطاء استمر 38 عامًا..

ترجل المدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الإعلامي عبدالرحمن بن محمد العطاالله، بعد خدمة الوطن لأكثر من 38 عامًا تنقل فيها بين العديد من الأجهزة الحكومية، وكان مثالاً في التفاني وخدمة الدين والمليك والوطن، بعد إحالته للتقاعد لبلوغ السن النظامي.

حصل الإعلامي عبدالرحمن العطاالله على درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1405هـ، وعمل منسقاً للبرامج التلفزيونية بفرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية لسبع سنوات، بعدها انتقل إلى وزارة الشؤون الإسلامية وشغل العديد من المناصب القيادية كان آخرها مديراً للإعلام والاتصال المؤسسي.

قضى عبدالرحمن العطاالله أكثر من 17 عاماً في العمل الخارجي؛ حيث عمل ملحقاً دينيًّا بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إسلام آباد لخمس سنوات، وملحقاً دينيّاً بسفارة المملكة في ماليزيا لـ12 عاماً نال خلالها وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة من الماليزية، والعديد من شهادات الشكر والتقدير من سفراء المملكة في باكستان وماليزيا ورؤساء المكاتب التابعة للسفارات في الدولتين.

من ناحيته قدم الزميل "العطالله" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الجهود الكبيرة التي بذلها ولا زال في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، كما شكره على دعمه له وثقته طوال فترة عمله السابقة، وقدم أيضاً شكره وتقديره لكافة زملائه في العمل بالشؤون الإسلامية، والإعلاميين في كافة الصحف والقنوات الفضائية على مشاعرهم الصادقة وتعاونهم خلال فترة عمله. وسأل الله للجميع التوفيق والإعانة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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