أخبار عاجلة

"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020 -
تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر -
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد -
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء -
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية العراقي: حاربنا داعش نيابة عن دول العالم

Print
وزير الخارجية العراقي: حاربنا داعش نيابة عن دول العالم وزير الخارجية العراقي: حاربنا داعش نيابة عن دول العالم

مصراوي Masrawy

10:36 ص السبت 13 فبراير 2021

بغداد- (د ب أ):

قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين إن الانتصارات التي حققها العراقيون ضد تنظيم داعش "انتصار للعالم كله ضدَّ الإرهاب".

وقال الوزير العراقي خلال لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "العراق حارب دفاعاً عن سيادته وكرامته، ونيابة عن بلدان العالم كافة".

وثمَّن حسين مواقف اليونان الداعمة للعراق في مختلف المجالات، لاسيما "في مجال الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيّة"، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية في بغداد، السبت.

ووفق البيان، جرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وأثينا، وسُبُل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

شبكة عيون الإخبارية