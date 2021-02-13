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شدته 6.4 درجة.. زلزال قوي يثير الفزع في باكستان

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شدته 6.4 درجة.. زلزال قوي يثير الفزع في باكستان شدته 6.4 درجة.. زلزال قوي يثير الفزع في باكستان

مصراوي Masrawy

10:36 ص السبت 13 فبراير 2021

إسلام آباد- أ ش أ:

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر أجزاء مختلفة من باكستان الليلة الماضية.

ودذكرت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان، أن السكان شعروا بهزات في العاصمة إسلام آباد وأجزاء من أقاليم البنجاب وخيبر باختونخوا وبلوشستان وآزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان، حسبما أوردته صحيفة "دون" الباكستانية، السبت.

وأفادت بأن مركز الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا ومركزه طاجيكستان. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من توقع توابع خفيفة الشدة.

وتسببت الهزات الأرضية في خلق حالة من الذعر بين سكان العاصمة إسلام آباد، وروالبندي، ولاهور، ومظفر آباد، ومناطق أخرى حيث هرع الناس إلى مغادرة منازلهم.

ورغم ذلك، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات بأي جزء من البلاد حتى وقت متأخر من الليل.

وأفادت إدارة العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات بأن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث على اتصال بجميع أجهزة الهيئة الإقليمية وتتلقى تحديثات من جميع أنحاء باكستان.

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