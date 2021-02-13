أخبار عاجلة

"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020 -
تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر -
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد -
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء -
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دعوات دولية للتحقيق في "الوفيات العنيفة" لممرضة وخمس شابات في هندوراس

Print
دعوات دولية للتحقيق في "الوفيات العنيفة" لممرضة وخمس شابات في هندوراس دعوات دولية للتحقيق في "الوفيات العنيفة" لممرضة وخمس شابات في هندوراس

مصراوي Masrawy

10:35 ص السبت 13 فبراير 2021

لا اسبيرانزا – (ا ف ب):

حضت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلطات هندوراس على التحقيق في وفاة ست شابات في غضون أربعة أيام فقط من بينهن ممرضة توفيت خلال توقيفها لدى الشرطة.

وقالت شرطة هندوراس إن كيلا مارتينيز (26 عاما) أوقفت ليل السبت الماضي لانتهاكها حظر التجول المرتبط بالحد من في لا اسبيرانزا بغرب البلاد. وأوضحت أن شرطيين وجدوا الشابة في سجنها بعد ساعات على توقيفها "وهي تحاول أن تقتل نفسها".

وأكد المستشفى الذي نقلت إليه أنها كانت متوفاة لدى وصولها، وقال مدعون إن التشريح أظهر أن مارتينيز توفيت من جراء الشنق.

لكن والدتها نورما رودريغيز قالت لوكالة فرانس برس إنها "متأكدة مئة بالمئة أن ابنتي قتلت".

وأضافت "قُتلت في زنازين الشرطة الوطنية، حيث كان يفترض أن تحصل على حماية"، في وقت نزل قرابة 200 من أفراد الأسرة والأصدقاء والمناصرين لمارتينيز في وسط لا اسبيرنزا للمطالبة بالعدالة.

وحض "التحالف لمكافحة الفساد" الذي يضم مجموعات مدنية السلطات على سوق المسؤولين عن وفاتها إلى العدالة، كي لا تفلت هذه الجريمة "مثل 90 بالمئة من جرائم قتل النساء" في هندوراس من دون عقاب.

والثلاثاء دعت منظمة العفو الدولية إلى "تحقيق سريع وشامل ومستقل وحيادي في وفاة كيلا" وحضت السلطات على وقف "الاستخدام المفرط للقوة بحق المفجوعين بهذه الخسارة البشرية والمطالبين بالعدالة"، في التظاهرات الأخيرة.

وفي بيان مشترك في ساعة متأخرة الخميس، قال ممثلا الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي في هندوراس إنهما "يحضان السلطات على القيام بخطوات تهدف إلى توضيح تلك الوقائع وكل تلك المرتبطة بأي نوع من العنف الجندري، بطريقة شاملة وحيادية وسريعة وشفافة".

وقالا إن العنف ضد النساء والفتيات تزايد خلال جائحة كوفيد-19، وذكرا أسماء ستة من بينهن مارتينيز، قضين في "وفاة عنيفة" في الأيام الأربعة الماضية.

وأكدت السفارة الامريكية في هندوراس في تغريدة أنها تحدثت إلى وزير الداخلية الهندوراسي بشأن واحدة من هذه القضايا ودعت إلى "تحقيقات سريعة وشاملة في كل تلك الحالات".

وقالت شرطة هندوراس أن عناصرها الذين كانوا مناوبين ليلة وفاة مارتينيز، يخضعون للتحقيق.

وبحسب مرصد جامعة هندوراس الوطنية المستقلة لحالات العنف، فإن 6045 امرأة قتلن في البلاد في السنوات ال16 الماضية، 30 منهن خلال هذا العام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

شبكة عيون الإخبارية