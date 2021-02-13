أخبار عاجلة

"السليمان": المتحدث الرسمي القادم من دهاليز وسائل الإعلام أقدرُ من القادم من قاعات الجامعة -
"التخصصات الصحية" تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان للعمل في القطاع الصحي -
"مكافحة السرطان": قدّمنا أكثر من 14 مليون ريال للمرضى العام الماضي -
الدمام.. حملة تثقيفية تستهدف مرتادي الكورنيش للتوعية بكورونا -
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة -
"سيسكو" تكشف عن أبرز تهديدات الأمن السيبراني خلال عام 2020 -
تزامنًا مع التقلبات الجوية.. رفع درجة الاستعداد في الأقصر -
البحث عن 4 أشخاص انقلب بهم مركب أمام سواحل بورسعيد -
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إعادة تشغيل ميناء العريش لتنمية سيناء -
زرعا أرضهما بالمخدرات.. ضبط 74 شجرة "قنب" بحوزة شقيقين في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بعد أحداث عنف.. وزير الداخلية السوداني يتفقد شمال كردفان

Print
بعد أحداث عنف.. وزير الداخلية السوداني يتفقد شمال كردفان بعد أحداث عنف.. وزير الداخلية السوداني يتفقد شمال كردفان

مصراوي Masrawy

10:21 ص السبت 13 فبراير 2021

الخرطوم- (د ب أ):

وصل وزير الداخلية السوداني، الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان لتقفد الأماكن التي تضررت جراء الأحداث التخريبية الأخيرة التي شهدتها مدن الولاية المختلفة.

وذكرت وكالة السوان للأنباء ( سونا)، السبت، أن وزير الداخلية وصل على رأس وفد كبير يضم عددا من المسؤولين من الاتحادية والجهات الأمنية والعسكرية .

ووفق الوكالة، سيعقد الوفد لقاء مشتركا مع حكومة الولاية ليقف على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية هناك، كما سيزور محليتي أم روابة والرهد اللتين شهدتا أعمال تخريب.

وكان خالد مصطفى آدم، والي ولاية شمال كردفان رئيس لجنة إزالة التمكين بالولاية، أصدر أمس الجمعة توجيها بإتخاذ الاجراءات القانونية فى مواجهة كافة عناصر ورموز المؤتمر الوطني وكوادره وواجهات النظام البائد النشطة.

وأشار آدم إلى أن هناك حملة اعتقالات واسعة بدأت منذ مساء يوم الأربعاء الماضي" لرموز وقيادات النظام البائد التي تم رصدها ومتابعتها بتنفيذ المخططات بجميع أنحاء الولاية وسيتم إتخاذ الإجراءات على كل من تثبت إدانته أو ضلوعه في الأحداث بتقديمهم لمحاكمات فورية".

وكشف آدم عن أن هنالك لجنة عليا لتقصي الحقائق في الأحداث "تعمل بهمة عالية في المدن وتهيب بكل مواطني ولاية شمال كردفان المساعدة في الإبلاغ باي معلومات تساعد اللجنة فى معرفة ماتم من نهب وسرق للمتلكات العامة والخاصة".

كما لفت إلى أن هناك كميات كبيرة من البضائع المتنوعة التي تمت سرقتها إبان الأحداث.

وشدد على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ وفرض هيبة الدولة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وكانت السلطات السودانية أعلنت الإثنين الماضي فرض حظر التجول وإغلاق المدارس في الولاية إثر احتجاجات بمدينة الأبيض تخللتها أعمال شغب وتخريب.

يأتي هذا وسط استمرار للتوترات في عدد من المدن السودانية.

وكانت توترات بدأت منتصف الأسبوع الماضي في غرب السودان بمقتل مزارع على يد راع، إضافة إلى خروج احتجاجات شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع السلع.

ويشهد السودان ارتفاعا متصاعداً في أسعار السلع الغذائية وسط شح في غاز الطهي والخبز مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرف الراجحي شريكًا رئيسيًّا لـ"كأس السعودية" لثلاث سنوات قادمة

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

مصرع سائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في سوهاج

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا

الحكومة اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية

الحكومة اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية

شبكة عيون الإخبارية