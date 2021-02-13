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الليلة.. هلال رجب يزين سماء والوطن العربي

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الليلة.. هلال رجب يزين سماء مصر والوطن العربي الليلة.. هلال رجب يزين سماء والوطن العربي

مصراوي Masrawy

10:40 ص السبت 13 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلن المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، رصد هلال القمر بسماء والوطن العربي بعد غروب الشمس مساء اليوم السبت 01 رجب 1442 الموافق 13 فبراير 2021، والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة، في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وقال أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية، إن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأضاف أن القمر وصل منزلة الاقتران مساء الخميس 11 يناير عند الساعة 10:05 مساءً بتوقيت (07:05 مساءً بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وأوضح أبو زاهرة، أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

وكشف أبو زاهرة، أن السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم، يرجع إلى أنه نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض.

وتابع: وبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.

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