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الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

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الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة
متابعة يومية لما تبثه وسائل الإعلام القطرية.. وشكري: نلتزم بكل مواثيقنا الدولية

الخارجية المصرية: لم نلتفت لتصريحات تركيا أو نعطها وزنًا.. ونقيم موقف الدوحة

أبدى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس الجمعة، تعجُّبه من تصريحات تركيا حيال أعمال منتدى الصداقة "فيليا" الذي انعقد في أثينا، لافتًا إلى أن المنتدى يهدف للتعاون والخير للشعوب وليس مواجهة أحد.

وقال شكري في حديث تلفزيوني: إن بلاده "لا تقيم وزنًا لتصريحات أنقرة بشأن منتدى "فيليا" الذي عقد في أثينا، مضيفًا: "نستغرب رد فعل تركيا حيال منتدى "الصداقة"، ولكننا لم نلتفت إلى هذا الأمر ولم نعطه وزنًا".

وبشأن العلاقات مع قطر أكد شكري وفق سبوتنيك عربي أن " تلتزم بأي وثيقة توقع عليها وتحترم التزاماتها وتفي بها"، مشيرًا إلى أن مصر أعادت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وسعت إلى عقد اجتماعات بين اللجان الثنائية للتباحث في خطوات محددة لتفعيل بنود "اتفاق العلا".

وشدد على أن "مصر تقيم حاليًّا إلى أي مدى هناك التزام بالتعهدات من قبل الجانب القطري، كما ترصد بشكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من دولة قطر حتى تكون محل مراجعة".

وكانت "قمة العلا" التي انطلقت في الشهر الماضي، شهدت إسدالًا للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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