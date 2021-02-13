مصراوي Masrawy
10:03 ص السبت 13 فبراير 2021
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة اليوم السبت، عند أسعار أمس.
ويرصد "مصراوي" أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.2 و1.6 جنيه.
البطاطس بين 1 و2 جنيه.
البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.