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الخضر والفاكهة اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور

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أسعار الخضر والفاكهة اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور الخضر والفاكهة اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور

مصراوي Masrawy

10:03 ص السبت 13 فبراير 2021

كتبت- دينا خالد:

استقرت عدد من الخضروات والفاكهة اليوم السبت، عند أسعار أمس.

ويرصد "مصراوي" أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.2 و1.6 جنيه.

البطاطس بين 1 و2 جنيه.

البصل بين 2.75 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدى بين 1.25 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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